I Liga. Sporting de Braga impõe segunda derrota consecutiva ao Benfica na Luz

Uma partida que começou com um grande velocidade e com duas equipas a procurarem as balizas adversárias. O primeiro sinal de perigo surgiu por intermédio de Rafa. Depois de recuperar o esférico perto da área bracarense, o internacional português isolou-se e com Matheus pela frente rematou ao lado.





Seguiu-se Carlos Vinícius, que já na área do Sporting de Braga conseguiu ultrapassar o guardião dos Guerreiros e já sem ângulo rematou às malhas laterais. À meia-hora de jogo, a equipa treinada por Rúben Amorim deu o primeiro susto aos da casa. Livre batido por Sequeira e cabeceamento de Palhinha ao poste. A jogada foi anulada por fora-de-jogo.





Aos 42 minutos, Carlos Vinícius teve um falhanço incrível. Grande visão de Ferro a encontrar com um passe longo Pizzi. O capitão do Benfica cruzou de primeira e o avançado brasileiro, sozinho, cabeceou por cima da baliza do Sporting de Braga.









Antes do intervalo, a equipa da cidade dos arcebispos gelou a Luz. Primeiro, por Fransérgio, que num remate à queima-roupa, obrigou Vlachodimos a uma grande defesa. No canto consequente, João Palhinha saltou mais alto que os adversários e cabeceou para o primeiro golo da tarde.





O Benfica, depois da derrota no Dragão, saiu para o intervalo a perder frente ao Sporting de Braga.







Na segunda metade, o Benfica entrou a tentar o empate. Carlos Vinícius esteve perto dessa intenção, com um remate fortíssimo ao poste da baliza de Matheus. No entanto, o Sporting de Braga não se encolheu e foi tentando o segundo golo.









Paulinho e Wallace tentaram mas falharam. Vinícius voltou a estar perto de marcar de cabeça mas voltou a falhar o alvo, após pontapé livre marcado por Grimaldo. A equipa de Rúben Amorim esteve perto de matar o jogo com Fransérgio a ver Vlachodimos a realizar uma grande defesa.





Já com Francisco Trincão em campo, o Sporting de Braga aproveitou a descoordenação benfiquista para chegar ao golo. O reforço Barcelona fez um grande passe de letra que Paulinho rematou para nova defesa do guardião grego do Benfica.





Pouco depois, coube a Matheus ser a estrela. Grande jogada de Pizzi, que passou por vários jogadores do Sporting de Braga e o remate forte foi defendido pelo guarda-redes brasileiro, para canto. Aos 77 minutos, Ricardo Horta voltou a estar perto do golo.











Novamente, grande jogada do Sporting de Braga pelo lado direito, cruzamento atrasado de Ricardo Esgaio e remate de Horta para grande defesa defesa de Vlachodimos. O Benfica não conseguiu atacar a baliza do Sporting de Braga até ao fim da partida e voltou a perder no campeonato.





Grande ano de 2020 para o Sporting de Braga, de Rúben Amorim, que em mês e meio conseguiu vencer por duas vezes o Sporting, o FC Porto e foi ao Estádio da Luz vencer o Benfica. A equipa da Luz pode ver o FC Porto (joga domingo em Guimarães) a ficar a apenas um ponto de distância.