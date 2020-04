International Champions Cup cancelada

Num comunicado colocado no sítio oficial da prova e assinado pela CEO da Revelent Sports Group, Daniel Sillman, a ICC anuncia que não há condições para a realização do torneio este ano devido à situação sanitária atual.



“A saúde dos jogadores, staff e adeptos e todos os que organizam a prova está em primeiro lugar. Como não é possível saber quando as restrições e o confinamento acabarão, e quando já se equaciona que os campeonatos se prolonguem até agosto, não é viável realizar a ICC este verão”, diz o comunicado.



A organização deixou, porém, a promessa de que a prova voltará em força no próximo ano: “Temos o objetivo de trazer de volta os melhores clubes e os jogos mais icónicos do mundo para os Estados Unidos e a Ásia em 2021”.



Em 2019, o Benfica conquistou a prova, ao vencer os três jogos disputados, face a Guadalajara (3-0, com golos de Raúl de Tomás, Rafa e Seferovic), Fiorentina (2-1, com tentos de Seferovic e Caio Lucas) e AC Milan (1-0, selado por Taarabt).