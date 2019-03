Ivkovic espera equilíbrio no Dínamo Zagreb-Benfica

O ex-guarda-redes, de 58 anos, começou a carreira na equipa do Dínamo na época de 78/79. Mais tarde na década de 90 representou o Sporting e terminou a carreira no Estrela da Amadora.



Horas antes do jogo entre o Dínamo e o Benfica, em declarações ao jornalista da Antena 1, Nuno Matos, lembrou um embate passado entre as duas equipas em 2004 que acabou favorável ao clube da Luz.



Para o desafio desta noite o ex-jogador realçou a ausência de dois titulares na equipa croata, o capitão e o médio direito, e frisou que o Dínamo possui neste momento “a melhor equipa dos últimos 15 anos e, em campo, não tem medo e luta os 90 minutos de cada jogo”.



Sobre a formação do Benfica diz que é uma boa escola de futebol com muitos jogadores formados no centro de estágio do Seixal de cujo conjunto sobressai João Félix”.