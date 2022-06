Javi García vai trocar o Boavista pelo Benfica

”, frisam os "axadrezados", em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.Javi García, de 35 anos, somou 44 jogos e dois golos em duas temporadas no Boavista, após uma passagem pelo Betis (2017-2020), antecedida pela conquista de campeonatos com os russos do Zenit (2014-2017) e os ingleses do Manchester City (2012-2014).Formado no Real Madrid, o médio competiu na equipa principal dos "merengues" (2004-2007 e 2007-2009) e esteve cedido ao Osasuna (2007/08), até se mudar para o Benfica (2009-2012), no qual venceu uma edição da I Liga portuguesa e três Taças da Liga.De acordo com a imprensa,O Boavista, que terminou a I Liga na 12.ª posição, com 38 pontos, já tinha oficializado o fim do período de empréstimo do avançado croata Petar Musa, que, posteriormente, abandonou os checos do Slavia Praga para assinar pelo Benfica, e tem um princípio de acordo para a venda do defesa equatoriano Jackson Porozo aos franceses do Troyes.