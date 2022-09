Jéssica Silva recupera e reforça Benfica frente ao Rangers

A jogadora estava afastada dos treinos desde o final de agosto, após ter sido dispensada da seleção portuguesa, devido a uma lesão no músculo reto anterior da coxa esquerda, mas vai reforçar o conjunto às ordens de Filipa Patão na Escócia.A treinadora das encarnadas não vai poder contar, no entanto, com a capitã Sílvia Rebelo, que cumpre um jogo de suspensão após ver cartão amarelo em ambos os encontros da primeira ronda de qualificação.As internacionais portuguesas Catarina Amado e Kika Nazareth também não viajaram com a comitiva, por motivo de lesão, assim como a jovem Amélia Silva, que enfrenta nova paragem prolongada, de acordo com uma fonte do clube.Assim, Filipa Patão convocou as seguintes jogadoras para o compromisso na Escócia: Ana Seiça, Ana Vitória, Andreia Faria, Andreia Norton, Beatriz Nogueira, Carole Costa, Carolina Correia, Carolina Vilão, Cloé Lacasse, Daniela Silva, Jéssica Silva, Katelin Talbert, Lara Pintassilgo, Lúcia Alves, Maria Negrão, Marta Cintra, Nycole Raysla, Pauleta, Rute Costa e Valéria Cantuário.O Benfica defronta o Rangers na terça-feira, no Ibrox Stadium, em Glasgow, em encontro da primeira mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino com início marcado para as 19h30 e arbitragem da croata Ivana Martinicic.A equipa orientada por Filipa Patão procura alcançar a fase de grupos da competição pela segunda época consecutiva, após ter terminado em terceiro lugar o Grupo D na época passada, frente ao Lyon, Bayern Munique e BK Hacken.