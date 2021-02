Jesus comanda a equipa no jogo contra o Famalicão

Jorge Jesus vai estar amanhã no Estádio da Luz a comandar a equipa no jogo contra o Futebol Clube de Famalicão.



Segundo o clube, o treinador realizou ao longo do dia vários exames no Hospital da Luz que comprovaram "uma melhoria substancial do seu quadro clínico" face à infeção respiratória por SARS-CoV-2.





Jorge Jesus estará assim de regresso ao banco do Benfica no primeiro jogo da segunda volta do Campeonato.





A 29 de janeiro, o clube informava que Jorge Jesus, de 66 anos, apresentava um quadro clínico de infeção respiratória provocada por SARS-CoV-2.