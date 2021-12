Jesus destaca qualidade ofensiva do Ajax e lembra golos marcados ao Sporting

"O Ajax é um adversário forte. Conhecemos bem porque jogou no grupo do Sporting e teve um percurso só de vitórias. Marcou nove golos ao Sporting. É uma equipa que marca muitos golos e que, ofensivamente, têm muita qualidade, mas vamos ter tempo para pensar nisso", afirmou Jorge Jesus, em declarações divulgadas pela BTV.



O Benfica defronta os holandeses do Ajax nos oitavos de final da 'Champions', ditou a repetição do sorteio, realizada na segunda-feira, em Nyon, na Suíça.



A formação comandada por Jorge Jesus, que ficou no segundo lugar do Grupo E, atrás do Bayern Munique e à frente do FC Barcelona, joga o primeiro jogo na Luz, em 23 de fevereiro, e o segundo em Amesterdão, em 15 de março.



O Ajax foi adversário do Sporting, que também se apurou para os 'oitavos', no Grupo C, tendo vencido os dois jogos com os 'leões' (5-1 em Alvalade e 4-2 nos Países Baixos).



"É gratificante estarmos aqui. É um bom sinal para mim e para o Benfica. Há muito tempo que eu não chegava aos oitavos de final da Liga dos Campeões. É um momento que significa muito para todos. Agora há que aceitar o sorteio e jogar", referiu.



Os 'encarnados' estão pela quinta vez nos oitavos de final, que ultrapassaram em 2005/06 (Liverpool), 2011/12 (Zenit) e 2015/16 (Zenit) e nos quais 'caíram' apenas em 2016/17 (Borussia Dortmund).



No sorteio inicial, que a UEFA anulou devido a problemas técnicos, o Benfica tinha sido sorteado com o Real Madrid.