João Manuel Pinto compara Vinicius e a Mário Jardel

O encontro entre o FC Porto e o Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está marcado para este sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, na cidade Invicta.



O ex-futebolista que representou os dois clubes faz uma comparação curiosa entre o avançado do Benfica Vinicius e o antigo goleador do FC Porto Mário Jardel. O ponto em comum é o instinto matador dos dois.



O ex-“dragão” e “águia” olha para atuais futebolistas, Pepe e Ferro, que ocupam a posição que ele ocupava em campo – defesa central – e afirma: “Pepe (lesionado) faz falta e Ferro tem atuado abaixo daquilo que fez a época passada”.



Por fim João Manuel Pinto admite que se o FC Porto ganhar pode relançar a luta pelo título de campeão e caso seja o Benfica a triunfar abre o caminho do título.