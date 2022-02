João Mário testou positivo à covid-19 no Benfica

João Mário começou no banco na derrota de quarta-feira do Benfica, em casa, ante o Gil Vicente, mas entrou no arranque da segunda parte para o lugar de Soualiho Meité, alinhando todos os segundos 45 minutos do encontro.





Contratado no início da temporada ao Inter, depois de ter passado a última temporada emprestado pelo clube milanês ao Sporting, João Mário leva cinco assistências e três golos pelas águias em 2021/22.





João Mário vai ficar em isolamento e falha a deslocação do Benfica a Tondela, em partida da 21.ª jornada da I Liga, agendada para segunda-feira, pelas 19h00.



O Benfica ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 44 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto e menos seis do que o campeão Sporting, enquanto o Tondela segue no 13.º lugar, com 20.