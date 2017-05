Partilhar o artigo João Monteiro e Nuno Cunha assinam contrato com `encarnados` Imprimir o artigo João Monteiro e Nuno Cunha assinam contrato com `encarnados` Enviar por email o artigo João Monteiro e Nuno Cunha assinam contrato com `encarnados` Aumentar a fonte do artigo João Monteiro e Nuno Cunha assinam contrato com `encarnados` Diminuir a fonte do artigo João Monteiro e Nuno Cunha assinam contrato com `encarnados` Ouvir o artigo João Monteiro e Nuno Cunha assinam contrato com `encarnados`

Tópicos:

sub-16; Benfica, Juvenis,