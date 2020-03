João Pedro diz que Tondela vai ter um "jogo muito difícil" com o Benfica

"O Benfica é o atual campeão, é um candidato ao título e está atrás do FC Porto, neste momento, por isso vai ser normal a dificuldade, e antevemos essa dificuldade e a necessidade do Benfica ganhar, mas também temos essa dificuldade e nós preocupamo-nos é com nós próprios", disse João Pedro.



Neste sentido, o central ‘auriverde’ reconheceu em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 25.ª jornada, que se disputa no sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, que “mesmo que o Benfica estivesse em primeiro lugar, com três ou quatro pontos de avanço, ia entrar para ganhar”.



“Sabemos que é um jogo muito difícil e temos a noção que tudo o que vier de positivo é bom. Um ponto é positivo, três era um sonho, e é por isso que vamos lutar e vamos jogar. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar ganhar porque estamos há cinco jogos sem o fazer e nós também necessitamos dos pontos e jogamos para nós”, assumiu.



João Pedro esclareceu que, independentemente do adversário, “qualquer vitória iria ser muito positiva”, porque o que “vale são os três pontos e o regresso às vitórias” no campeonato, mas admitiu que, para os adeptos, “se for contra o Benfica, na Luz, seria especial”.



“É a vitória que queremos e é para isso que vamos lutar. Estou a falar disso como se fosse uma coisa muito fácil e muito normal de se fazer, mas não é, e sabemos das dificuldades que vamos enfrentar”, insistiu.



O central reconheceu que “os alarmes estão a tocar”, face aos “nove pontos de avanço” para o 17.º classificado, o Portimonense, mas, ainda assim, João Pedro avisa que “há outros alarmes piores” do que os do Tondela.



“Estamos tranquilos nesse aspeto. Não nos podemos relaxar, mas estamos tranquilos, e temos de fazer as coisas melhores”, disse o jogador, assumindo que, “nos últimos jogos”, a equipa tem “feito alguma melhoria a nível exibicional” e lembrou a primeira volta com o Benfica, na oitava jornada, no Estádio João Cardoso, onde o Tondela perdeu por 1-0.



Segundo João Pedro, o Tondela quer fazer na Luz uma exibição semelhante: “Aquilo que pretendemos fazer será dentro do jogo do que fizemos aqui contra o Benfica, que foi bastante bom. Jogámos bastante bem, infelizmente não conseguimos tirar nada a nível pontual, mas fizemos um jogo muito competente”.



O Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, vai no sábado, pelas 18:00, ao Estádio da Luz enfrentar o Benfica, segundo classificado, com 59, em encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol.