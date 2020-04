Jonas a felicidade vivida no Benfica e os elogios a Jorge Jesus

”, disse Jonas em relação ao atual técnico do Flamengo, com o qual foi campeão no Benfica, em 2014/15.O antigo avançado, de 36 anos, que fez a última época em 2018/19 e retirou-se devido a uma lesão crónica nas costas, lembrou em entrevista ao programa brasileiro Os Donos da Bola, da Rede Bandeirantes, que foi Jorge Jesus que o quis no Benfica.”, revelou em relação a Jesus, técnico que trocaria o Benfica pelo Sporting no final dessa época.Jonas, que no Benfica venceu quatro títulos de campeão e foi duas vezes o melhor marcador do campeonato, contou ainda que Jorge Jesus exigia ainda mais quando ganhava, mas que quando perdia ficava, curiosamente, mais “tranquilo”.Para o ex-jogador é difícil imaginar Jorge Jesus – que no Flamengo venceu o Brasileirão e a Taça dos Libertadores -, à frente de uma seleção, pelo facto de o técnico gostar muito da rotina diária.”, acrescentou o antigo futebolista.

Jesus responsável pelo renascimento de "Gabigol"







Na opinião de Jonas, o sucesso do Flamengo deve-se em muito a Jorge Jesus, e o avançado Gabriel Barbosa é apontado pelo antigo jogador do Benfica como um exemplo, pelo que melhorou, depois das experiências na Europa, com a ajuda do treinador português.

”, disse.Na entrevista, Jonas revelou também que quando estava no Benfica chegou a ter sondagens para voltar ao Brasil, do São Paulo, Palmeiras ou Grêmio, mas que a sua passagem, de cinco épocas, por Lisboa e pelo Estádio da Luz foi sinónimo de “”.“Resume-se a uma palavra, felicidade, desde a minha chegada ao Benfica até ao término da minha carreira tive cinco anos maravilhosos, eu não troquei por nada a felicidade que tive naquele clube”, sublinhou.Atualmente o jogador vive em Ribeirão Preto, na zona metropolitana de São Paulo, para estar perto dos pais e irmãos, mas no Benfica sabe que tem o papel de embaixador à espera, como lhe foi proposto pelo presidente Luís Filipe Vieira.”, disse o jogador em relação ao futuro, mas à pandemia da covid-19 que obriga ao confinamento e impediu para já o seu regresso a Lisboa, para onde tinha viagem marcada.