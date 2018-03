Jonas partilha prémio e não esconde ambição

Jonas fez questão de levar ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, os elementos do plantel para receber com eles, pelo terceiro ano consecutivo, o galardão Cosme Damião para o futebolista do ano.



O melhor marcador da presente edição do campeonato da Liga revelou, sob o olhar atento do presidente Luís Filipe Vieira, o que sentia ao receber o prémio.



“Quero agradecer a Deus tudo o que tenho vivido neste clube. Acordo de manhã com alegria e ambição de partilhar os jogos e treinos com todos vocês”, realçou.