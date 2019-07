Jonas vai decidir o futuro com Luís Filipe Vieira

O avançado brasileiro está em Lisboa e à chegada, esta quarta-feira, esclareceu que, em princípio, deverá mesmo colocar um ponto final na carreira.



"Estou a chegar agora, com calma, e vou falar com o presidente daqui a uns dias. A minha família também vai chegar para resolvermos a minha situação e o meu futuro. Os meus irmãos e os meus pais chegam entre sexta-feira e sábado para nos sentarmos com o presidente no fim de semana e resolvermos tudo".



E na hora de explicar a sua ideia acrescentou: "Terminar a carreira? Em princípio passa pela minha cabeça, sim, mas depois com calma vou falar com o presidente e vamos resolver isso da maneira que for melhor para mim e para o Benfica", frisou o jogador de 35 anos, no aeroporto Humberto Delgado.