Jorge Jesus garante Seferovic e mais dez frente ao Belenenses SAD

Jorge Jesus, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 12.ª jornada da I Liga, preferiu valorizar o empate diante dos catalães e a `quase vitória`, deixando para segundo plano o falhanço do avançado helvético nos minutos finais do jogo.

"Tenho alguma dúvida que nos últimos anos alguém tenha ganho dois jogos ao Barcelona. Se o conseguíssemos tínhamos ficado na história. Isso é que tem de ser valorizado. Já passou. Acontece. Ele vai ter sempre confiança da equipa e do treinador. Tanto é que vai ser titular. Não é nada que não estejamos preparados. Faz parte da nossa vida. Seferovic sabe o que a equipa falou com ele, não falei com ele individualmente, não era preciso. Confio nele. Ele é o único que tem a certeza que vai jogar", garantiu.

Frente a o Belenenses SAD, Jorge Jesus relembrou os tempos que em orientou o Belenenses, que ainda não se tinha separado da SAD, e os tempos em que envergou a camisola do clube do Restelo.

Hoje os tempos são outros, clube e SAD estão separados. Frente a equipa que agora joga no Estádio do Jamor, em Oeiras, Jorge Jesus não espera facilidades no único objetivo que tem para os 90 minutos de jogo: vencer.

"É uma equipa muito competitiva. O Benfica quer ganhar, o Belenenses SAD não quer perder. Estamos confiantes para ganharmos, que é aquilo que queremos. Com todo o respeito pelo adversário. Esperamos uma equipa defensivamente forte. Se tiver de o fazer no seu meio-campo deve fazê-lo em 5-4-1, a sair para o contragolpe e procurar surpreender o Benfica em lances de bola parada", alertou.

Depois de ter utilizado Otamendi como central interior, Jorge Jesus deixa a entender que o argentino irá manter-se nessa posição, deixando também aberta a hipótese de André Almeida voltar a jogar no lado direito do tridente defensivo.

"O Otamendi jogando numa estrutura de três defesas é muito importante jogar no meio. Não perde a posição. No meio é posto à prova pela profundidade do jogo. Os sistemas de jogo são iguais para todos os treinadores. A forma, a dinâmica e a personalidade do sistema de jogo é que varia de treinador para treinador. André Almeida é um jogador que ao longo dos anos tem jogado como lateral-direito, ele vai desempenhar aquele lugar superbem e estou tranquilo até janeiro e depois de janeiro", realçou.

Em relação à final da Taça dos Libertadores, que opõe o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Flamengo, Jorge Jesus, que venceu a prova em 2019 quando orientava o emblema do Rio de Janeiro não tem dúvidas por quem vai torcer este sábado.

"No ano passado mandei mensagem ao Abel a dizer que tinha de vencer. Este ano é diferente. Está em jogo um clube que me amou, jogadores que trabalharam comigo 14 meses. Este ano quero que ganhe o Flamengo", concluiu.

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 28 pontos, menos um que os líderes FC Porto e Sporting, defronta este sábado, no Estádio do Jamor, em Oeiras, o Belenenses SAD, 15.º, com oito, em igualdade com o Moreirense, em jogo da 12.ª jornada que será arbitrado por Manuel Mota, da Associação de futebol de Braga.