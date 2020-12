Jorge Jesus reconhece que o Benfica ainda não está no ponto

Questionado no Seixal, durante a conferência de imprensa prévia ao encontro com o Standard Liège, para a Liga Europa, o técnico lembrou que a afirmação foi feita com a "consciência que se o Benfica não jogasse mais do que na época passada voltava a não ganhar nada" e lembrou que ainda há tempo para evoluir.", assumiu o treinador.O Benfica desloca-se na quinta-feira à Bélgica com o objetivo de ganhar, apesar de já ter garantido o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, uma vez que ainda pode ficar em primeiro lugar no Grupo D, apesar de Jesus não acreditar "que o Rangers perca pontos na Polónia", frente ao Lech Poznan.", explicou.Ainda assim, aproveitou a mesma análise para garantir que vai aproveitar a partida de quinta-feira para "", mas assumiu que Todibo não será um deles, pois "começou a trabalhar há uma semana e não tem condições técnicas nem táticas".Por outro lado, fez questão de retirar a pressão dos ombros dos jogadores aos quais vier a conceder a oportunidade, uma vez que, garantiu, as suas prestações não terão influência nas decisões do mercado de transferências, em janeiro, onde diz estar "".", comentou o treinador.Sobre o adversário de quinta-feira, Jesus advertiu que a vitória por 3-0, na Luz, pode ter dado uma ideia de que o Standard Liège "não é um adversário muito forte", mas isso não corresponde à verdade.", sublinhou.





Cautelas no "dossier" racismo







Sobre a "Champions" e o incidente ocorrido na terça-feira, no Parque dos Príncipes, onde o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir foi interrompido por alegados insultos racistas do quarto árbitro contra Pierre Webo, treinador adjunto dos turcos, Jesus preferiu não se alongar porque não viu “o que aconteceu e o que se falou”.”, comentou o técnico.





Vertonghen espera mais solidez







Antes de Jorge Jesus lançar a partida com os belgas, foi a vez de Vertonghen assumir que a equipa está "a sofrer demasiados golos" e que quer corrigir esse aspeto.”, admitiu.No entanto, o defesa que o Benfica contratou nesta época aos ingleses do Tottenham garantiu que a equipa vai melhorar nesse capítulo.”, apontou.O Benfica visita o Standard Liège na quinta-feira, às 17h55, em partida da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol.

Os encarnados já garantiram o apuramento para os 16 avos de final, mas ainda estão na luta pelo primeiro lugar no grupo, onde o Rangers leva vantagem nos critérios de desempate, apesar de seguir com os mesmos 11 pontos que as "águias".