Jorge Jesus tem covid-19

No site do Benfica surge a informação que impede o treinador de se apresentar no dérbi de Alvalade frente ao líder Sporting.





O clube refere que Jorge Jesus teve sete testes negativos à infeção pelo novo coronavírus nas últimas duas semanas.





Apenas esta quinta-feira se chegou à conclusão de que o treinador de 66 anos está infetado: "Exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem (quinta-feira) no Hospital da Luz indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus".







Em 5 pontos o clube de Lisboa explica o quadro clínico, os testes realizados e exames que o técnico do Benfica realizou, depois de ter estado adoentado durante alguns dias,









1 - O Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro clínico de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2.

2 - Apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado 7 testes negativos, exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem no Hospital da Luz indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus.



3 - Nesse sentido, procedeu-se à realização imediata de um primeiro teste rápido – que deu igualmente negativo –, e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada.



4 - Tratando-se de um caso atípico, de índole rara, há contudo evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas.



5 - Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias, com o corpo clínico do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que se encontra estável. O Sport Lisboa e Benfica endereça rápidas melhoras ao seu treinador e apela a que a sua privacidade seja respeitada.









Jorge Jesus tem estado adoentado e não esteve presente esta noite no jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal frente ao Belenenses SAD, no qual os "encarnados" venceram por 3-0.





A equipa de Lisboa tem sido fustigada por vários casos de atletas e dirigentes infetados por covid-19.





O novo coronavírus tem afetado o plantel profissional e afastou 10 jogadores da receção ao Nacional, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.



Desde o início da temporada, o Benfica já teve 21 jogadores infetados.