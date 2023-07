Jurásek já veste à Benfica

O anúncio chega no site do clube "encarnado", no qual se dá a conhecer o mais recente reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica.





"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o SK Slavia Praga para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de 14 milhões de euros. Mais se informa que o SK Slavia Praga terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O internacional checo chega à Luz proveniente do Slavia Praga e tem um contrato válido por cinco temporadas, até 2028, implicando uma cláusula de rescisão nos 80 milhões de euros.



Depois de Karel Poborsky, que esteve no Benfica durante três anos ( 1998 - 2001), Jurásek é o segundo jogador checo na Luz. Na última temporada somou 44 jogos, dois golos e 11 assistências.



Jurásek reencontra o dinamarquês Alexander Bah com quem já alinhou nas quatro linhas.





Este é o terceiro reforço das 'águias' para a nova época, depois do médio turco Orkun Kökçü (ex-Feyenoord) e do argentino Ángel Di María (ex-Juventus).



O campeão nacional Benfica viajou domingo à noite para o estágio em Inglaterra, com 31 jogadores na comitiva, mas ainda sem os futebolistas argentinos Nicolás Otamendi e o regressado Ángel Di María.



O treinador Roger Schmidt chamou jogadores como Meité, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Martim Neto, Tiago Gouveia e Rafael Rodrigues, que na temporada passada não faziam parte da equipa principal. Já os dois argentinos viajam terça-feira para Inglaterra.





David Jurásek deverá fazer o mesmo em breve.



Depois do estágio em Inglaterra, o Benfica desloca-se à Suíça, para um jogo com o Basileia, em 16 de julho, no St. Jakob Park, às 15h00 em Lisboa, seguindo-se em 20 e 21 de julho a participação no Troféu do Algarve.