Katsouranis "segura" Samaris e Mitroglou ao Benfica

O ex-médio dos encarnados, de 38 anos, chegou aos encarnados em 2006, e sempre atento ao futebol do seu antigo clube tem uma opinião precisa sobre qual deverá ser o futuro próximo dos dois jogadores.



Sobre Samaris, pretendido pelo Newcastle, disse que deve ficar no Benfica até ao final da carreira, clube onde está há três épocas, porque será o melhor local para expressar o seu futebol.



Quanto a Mitroglou constatou que “faz muitos golos e é importante para ele e para a equipa. Deve ficar porque está feliz”.



Kostas Mitroglou tem sido apontado como possível jogador a sair depois da contratação do internacional suíço Seferovic. Mas para Katsouranis é impossível imaginar Mitroglou fora do Benfica.