Lage fala em "final de máxima importância" frente ao Sporting

Lusa Comentários 02 Abr, 2019, 14:15 | Benfica

"A nossa forma de encarar os jogos são de verdadeiras finais. É como vamos encarar amanhã [quarta-feira]. Estamos a vencer, pode colocar-nos na disputa de um título mais à frente e é um jogo de máxima importância. O trabalho dos últimos três meses tem sido assim", afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

Contudo, Bruno Lage alertou que o Benfica ainda não ganhou nada e apenas está em vantagem, face à vitória tangencial na primeira mão (2-1), no Estádio da Luz.

"Estamos a vencer ao intervalo, é um resultado curto e temos de estar ano nosso melhor nível. O adversário é competente, das melhores equipas em Portugal. Temos de dar o nosso melhor", sublinhou.

Sobre a equipa de Marcel Keizer, o técnico das `águias` não esconde que Bruno Fernandes é o jogador mais preponderante, pelo que insistiu que o fundamental é saber em que zona do meio-campo vai atuar o médio internacional português.

"O Sporting jogou de uma maneira no primeiro jogo e de outra no outro (para o campeonato). O Bruno (Fernandes) já jogou em outra posição e o importante é saber onde vai jogar amanhã (quarta-feira)", analisou.

Ainda assim, acabou por insistir na análise ao sistema e dinâmicas do jogo do Sporting, falando também das possíveis ideias para o desafio por parte do seu homólogo.

"Não sei se vai jogar com três centrais ou não. Se fosse um treinador português diria que não, mas sendo um treinador com outras ideias sim. O Sporting vai tentar iniciar a construção a três, não sei se com três centrais ou não, mas sinto que essa poderá ser uma solução. Nós temos a nossa estratégia para a saída a três", argumentou.

Sporting e Benfica defrontam-se na quarta-feira às 20h45, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de uma vitória das `águias` no Estádio da Luz, no primeiro jogo, por 2-1.