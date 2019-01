Leixões transfere Pedro Henrique e Bernardo para o Benfica por 1,6 milhões de euros

Lusa Comentários 24 Jan, 2019, 17:35 / atualizado em 24 Jan, 2019, 17:35 | Benfica

O acordo ficou fechado depois de uma reunião que decorreu hoje em Lisboa e da qual ficou de fora o médio Lawrence Ofori, também do emblema da II Liga.

Segundo Paulo Lopo, o Leixões fica com 25% do passe do extremo Bernardo e 5% do passe do avançado Pedro Henrique.