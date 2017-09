Léo acredita que Gabigol vingará no Benfica

O ex-futebolista dos encarnados (ao centro na foto) analisa o compatriota, com quem se cruzou no Santos, como “um excelente jogador que tem totais condições para dar certo no Benfica. Espero que se adapte o mais rápido possível porque a massa associativa do clube é exigente”.



Ao jornalista da Antena 1, Nuno Matos, o antigo defesa ainda se referiu ao capitão Luisão como a cara do Benfica, um jogador “com liderança, comprometimento e lealdade para com os companheiros”.



Sobre as recordações que têm do Benfica disse: “São as melhores. Sou mais um encarnado apaixonado pelo clube”.