Líder Benfica em Guimarães no jogo `cabeça de cartaz` da sétima jornada da I Liga

A deslocação dos ‘encarnados’ ao Minho para defrontar o Vitória de Guimarães, num campo tradicionalmente complicado para os ‘três grandes’, é o jogo ‘cabeça de cartaz’ da sétima jornada do campeonato, com a equipa de Jorge Jesus, que comanda com quatro pontos de avanço para ‘leões’ e dragões’, a ter a particularidade de entrar em campo já com conhecimento dos resultados dos seus principais rivais.



Na sexta-feira, o Sporting é o primeiro em ação, às 19:00, no estádio José Alvalade, perante o Marítimo, e de seguida, às 21:15, o FC Porto atua em Barcelos, perante os gilistas.



Totalmente vitorioso na I Liga e sem derrotas para já em todas as provas, o Benfica enfrenta um difícil teste em Guimarães, embora a equipa da casa ainda esteja um pouco a encontrar a sua identidade, desde a chegada do técnico Pepa.



Os ‘encarnados’, que poucos dias depois recebem o FC Barcelona para a Liga dos Campeões, têm sido demolidores nos jogos fora da Luz para o campeonato, com nove golos marcados e apenas um sofrido. Na última saída, os lisboetas foram aos Açores golear o Santa Clara (5-0).



Apesar de todas as épocas ser historicamente, e em teoria, uma das deslocações mais difíceis para os ‘três grandes’, é preciso recuar até 2015 para recuperar a última vez que o Benfica ‘tropeçou’ em Guimarães, com um nulo, e até 2012 para encontrar o último desaire (1-0).



Esta temporada, o Vitória de Guimarães já alcançou uma valiosa igualdade perante o rival Sporting de Braga (0-0), no sempre quente duelo do Minho, mas a equipa de Pepa tem tido um comportamento bastante irregular, com apenas um triunfo e um registo de três empates consecutivos para o campeonato antes de receber o líder.



O encontro está agendado para os 18:00, no mesmo sábado em que o Moreirense recebe o Arouca (15:30) e o Tondela atua em casa perante o Famalicão (20:30).



Um dia antes, o Sporting abre a ronda perante o inconstante Marítimo, que tem apenas um triunfo neste arranque de I Liga, alcançado fora da Madeira.



A equipa de Rúben Amorim vem de um triunfo valioso no campo do Estoril Praia (1-0), que foi importante não só para não deixar fugir mais o líder Benfica, mas também para ‘limpar’ a cabeça dos jogadores ‘leoninos’ depois do pesado desaire com o Ajax (5-1), na ‘Champions’, precisamente no estádio José Alvalade.



Pedro Gonçalves, o goleador do Sporting e uma das principais figuras da formação lisboeta, deverá continuar ausente, devido a lesão, assim com defesa Gonçalo Inácio, também devido a problemas físicos.



Nos jogos em Alvalade, o Marítimo tem sido uma equipa ‘simpática’ para os ‘leões’ nas últimas temporadas e a última vez não saiu derrotado deste estádio lisboeta, para o campeonato, foi em 2013, quando venceu por 1-0.



Pouco depois, o FC Porto entra em campo em Barcelos, numa partida em que Pepe deverá continuar ausente no centro da defesa dos ‘dragões’ devido a lesão e também como precaução para a receção dias depois ao Liverpool, na Liga dos Campeões.



A formação de Sérgio Conceição vem de uma motivadora goleada sobre o Moreirense (5-0), com um ‘bis’ do colombiano Luis Díaz, que tem sido determinante no arranque de temporada do FC Porto e ocupa o lugar de melhor marcador da I Liga, com cinco golos.



Por seu lado, o Gil Vicente, que até surpreendeu os ‘dragões’ em Barcelos em 2019/20 com um triunfo por 2-1, fez um bom arranque da época, com dois triunfos e o com avançado espanhol Fran Navarro em destaque, com quatro golos, mas recebe o FC Porto vindo de quatro jogos seguidos sem vencer (dois empates e duas derrotas).



Nesta ronda, no domingo, destaque ainda para a deslocação do Sporting de Braga aos Açores para defrontar o Santa Clara. No mesmo dia, o Portimonense, que aparece num surpreendente sexto lugar, recebe o Vizela.



A sétima jornada termina na segunda-feira com os jogos Paços de Ferreira-Belenenses SAD (19:00) e Boavista - Estoril Praia (21:15).



No Bessa, o Estoril vai tentar regressar aos triunfos e não deixar fugir o estatuto de equipa-surpresa desta edição da I Liga, perante um Boavista que também caiu perante um ‘grande’ na última ronda, na Luz, perante o Benfica (3-1).



Programa da sétima jornada:



- Sexta-feira, 24 set:



Sporting - Marítimo, 19:00



Gil Vicente - FC Porto, 21:15



- Sábado, 25 set:



Moreirense – Arouca, 15:30



Vitória de Guimarães – Benfica, 18:00



Tondela – Famalicão, 20:30



- Domingo, 26 set:



Santa Clara - Sporting de Braga, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)



Portimonense – Vizela, 20:30



- Segunda-feira, 27 set:



Paços de Ferreira - Belenenses SAD, 19:00



Boavista - Estoril Praia, 21:15