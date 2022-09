Líder Benfica procura manter percurso 100% vitorioso na I Liga

A equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt foi a única que venceu os cinco jogos anteriores, o que a coloca na liderança isolada da prova, com dois pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, a outra formação invicta, que se desloca no domingo ao estádio do Rio Ave.



Os ‘encarnados’ não estão imparáveis apenas no campeonato, pois também venceram todos os jogos de acesso à Liga dos Campeões e o primeiro na fase de grupos, por 2-0, na terça-feira, na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, somando 10 triunfos em 10 encontros, mas parecem ter perdido algum gás na prova interna.



As dificuldades para vencer os dois últimos encontros fazem prova disso: a receção ao Paços de Ferreira terminou em sobressalto e com um triunfo tangencial por 3-2 e o Vizela só caiu no Estádio da Luz, por 2-1, devido a uma grande penalidade concretizada por João Mário aos 90+11 minutos.



Os festejos antirregulamentares do médio valeram-lhe o segundo cartão amarelo e consequente expulsão, tal como tinha acontecido minutos antes com o avançado Gonçalo Ramos, as duas baixas por suspensão para a deslocação a Famalicão, que se juntam aos três centrais lesionados (Morato, João Victor e Lucas Veríssimo).



As ausências no setor defensivo estão a ser ultrapassadas com distinção pelo jovem António Silva, de 18 anos, e as do ataque podem proporcionar a estreia do alemão Julian Draxler, emprestado pelo Paris Saint-Germain, no reduto do 15.º classificado.



O Sporting de Braga espera poder aproveitar um deslize dos lisboetas, mas, para isso, terá de manter o registo perfeito fora de portas, na deslocação a Vila do Conde, onde o Rio Ave tentará reeditar o único êxito na prova, o estrondoso 3-1 ao FC Porto, para melhorar a 14.ª posição.



O FC Porto, terceiro classificado, a um ponto dos bracarenses e a três do Benfica, recebe o recém-promovido Desportivo de Chaves, interessante sexto colocado, que vencem os dois jogos disputados na condição de visitante, um dos quais no estádio José Alvalade, por 2-0.



A equipa treinada por Sérgio Conceição estará privada de um jogador muito influente, o médio Otávio, que, de acordo com a informação divulgada pelo campeão nacional, sofreu um traumatismo na grade costal durante o jogo de quarta-feira com o Atlético de Madrid, para a ‘Champions’, que o FC Porto perdeu por 2-1.



Num raro dia em que jogam todos os ‘grandes’, o Sporting, ‘mergulhado’ no oitavo lugar, a oito pontos do rival lisboeta, recebe o Portimonense, sensacional quarto posicionado, em igualdade com o FC Porto e com dois triunfos em igual número jogos realizados fora de portas.



A formação orientada por Rúben Amorim pareceu ter reencontrado o rumo, com as vitórias no Estoril, por 2-0, e em Frankfurt, por 3-0, para a Liga dos Campeões, onde pode ter perdido de novo o defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste, que saiu lesionado no início da segunda parte.



O Boavista, quinto da tabela, pode capitalizar um eventual primeiro desaire do Portimonense fora do seu estádio, mas, para igualar os algarvios terá de vencer no domingo na deslocação a Arouca, 10.º classificado.



A sexta jornada da I Liga abre na sexta-feira, com a receção do Vitória de Guimarães (11.º) ao Santa Clara (16.º e primeira equipa na zona ‘vermelha’), e encerra na segunda-feira, quando o Vizela (12.º) receber o Estoril Praia (nono).



Programa da sexta jornada:



- Sexta-feira, 09 set:



Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:15



- Sábado, 10 set:



Famalicão – Benfica, 15:30



Sporting – Portimonense, 18:00



FC Porto - Desportivo de Chaves, 20:30



- Domingo, 11 set:



Paços de Ferreira - Casa Pia, 15:30



Arouca – Boavista, 18:00



Marítimo - Gil Vicente, 18:00



Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30



- Segunda-feira, 12 set:



Vizela - Estoril Praia, 20:15