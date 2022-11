Líder Benfica recebe Gil Vicente antes da pausa da I Liga para Mundial2022

No Estádio da Luz, as ‘águias’ disputam o último jogo antes de a I Liga ser interrompida pela prova marcada para o Qatar, pelo que a receção aos ‘aflitos’ gilistas serve para ‘responder’ à vitória do FC Porto em casa do Boavista (4-1), no sábado.



Os ‘encarnados’ chegam a este encontro com uma série de 24 jogos sem perder em 2022/23 (20 vitórias e quatro empates, com 64-16 em golos), invictos no campeonato, só com uma igualdade cedida, e 100% vitoriosos nos jogos caseiros para a I Liga.



A formação de Roger Schmidt recebe o Gil Vicente a partir das 18:00, sendo que o conjunto de Barcelos soma cinco derrotas nas últimas cinco rondas, para um total de nove pontos, no 16.º e antepenúltimo lugar, posição de ‘play-off’ de manutenção.



À mesma hora, o terceiro classificado Sporting de Braga visita o sétimo, o Portimonense, em busca de não deixar fugir os ‘dragões’, enquanto o quarto posicionado, o ‘surpreendente’ Casa Pia, recebe o Desportivo de Chaves, 12.º.



O último jogo do dia é a receção do Famalicão, 14.º com 11 pontos, ao Sporting, quinto com 22, em que os ‘leões’ jogarão depois de todos os rivais nos primeiros lugares, já sabendo ‘com o que contar’.



Pelas 15:30, o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, que soma apenas dois pontos e ainda não ganhou, recebe o Vizela, 13.º com 12, e o sexto classificado, o Vitória de Guimarães, prossegue a campanha em busca da qualificação europeia na receção a outro ‘aflito’, o Marítimo, 17.º e penúltimo com seis, todos conquistados nas últimas quatro jornadas, nas quais não perdeu.



O último jogo antes da pausa é disputado na ilha de São Miguel, nos Açores, com o Santa Clara, sem perder há três jogos, a receber o Estoril, numa série de três partidas sem vencer, pelas 20:15 (horas de Lisboa) de segunda-feira, no fecho da 13.ª jornada.



Programa da 13.ª jornada:



- Sábado, 12 nov:



Arouca - Rio Ave, 0-1.



Boavista - FC Porto, 1-4.



- Domingo, 13 nov:



Paços de Ferreira – Vizela, 15:30.



Vitória de Guimarães - Marítimo, 15:30.



Benfica - Gil Vicente, 18:00.



Portimonense - Sporting de Braga, 18:00.



Casa Pia - Desportivo de Chaves, 18:00.



Famalicão – Sporting, 20:30.



- Segunda-feira, 14 nov:



Santa Clara - Estoril Praia, 19:15 (20:15 em Lisboa).