Líder Rangers dá `mão cheia` ao Hearts após ser colocado no caminho do Benfica

Em jogo da 27.ª jornada, o médio costa-marfinense Mohammed Diomande inaugurou o marcador logo aos dois minutos, após assistência do extremo colombiano Óscar Cortés, que dilatou a vantagem para dois golos aos 37, antes de o avançado nigeriano Cyriel Dessers fazer o terceiro em cima do intervalo, aos 44.



No arranque do segundo tempo, Dessers 'bisou', aos 48, e o internacional português Fábio Silva fechou a contagem, aos 65 minutos, confirmando a vitória da turma de Glasgow, que soma 67 pontos e está no topo da tabela, com mais cinco pontos do que o Celtic, de Paulo Bernardo, que tem 62 e joga no domingo fora com o Motherwell.



Já o Hearts, que vinha de uma série de oito triunfos consecutivos, seis para o campeonato e dois para a Taça da Escócia, é terceiro, com 51 pontos.



Benfica e Rangers vão estar frente a frente nos oitavos de final da Liga Europa, com o primeiro jogo no Estádio da Luz, em 07 de março, e o segundo em Glasgow, uma semana depois, no dia 14.