Liga confirma inscrição do benfiquista Julian Weigl

O documento em que são divulgadas as "inscrições oficiais" em 09 de janeiro inclui também a `promoção` do avançado Pedro Mendes, do Sporting, que na primeira parte da época só estava habilitado a atuar pelos sub-23 `leoninos`.

A lista de novos jogadores certificados para alinhar na 16.ª jornada da I Liga incluiu um total de 11, sendo que alguns já se estrearam na 15.ª ronda, casos de Adriano Castanheira e João Amaral, reforços do Paços de Ferreira.