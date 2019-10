Liga dos Campeões. Benfica consegue primeira vitória na prova

Com o regresso de Rafa ao onze inicial do Benfica, a equipa da Luz entrou a todo o gás no jogo. Numa jogada confusa à entrada da área do Lyon, Cervi encontrou o avançado que fuzilou Anthony Lopes e marcou o primeiro golo da noite. Festa dos adeptosque quase viam Rafa a fazer o segundo, com um remate por cima.





O Olympique de Lyon deu o primeiro sinal de perigo aos 20 minutos, com Denayer a cabecear ao lado, após livre direto para a equipa francesa. Rafa teve de sair por lesão, sendo substituído por Pizzi. Seferovic também esteve perto de marcar, com um remate forte ao lado da baliza de Anthony Lopes, depois de um grande passe de Grimaldo a isolar o avançado suíço.





À meia-hora de jogo, Cornet entrou pela área do Benfica e em posição frontal rematou para um grande corte de Grimaldo. O espanhol foi providencial ao evitar o golo do empate para os franceses. Perto do intervalo, Seferovic voltou a assustar o Lyon, com um remate de primeira a cruzamento de Tomás Tavares.





Na segunda metade, o Benfica adormeceu e viu o Olympique a acercar-se do empate. Cornet, novamente, aos 64 minutos esteve perto do golo, com um remate prensado em Ferro que acabou por embater na trave da baliza de Vlachodimos. Até que a equipa de Rudy Garcia empatou.





Decorriam 70 minutos de jogo, e Aouar, descaído pelo corredor direito, cruzou para a finalização de Memphis Depay, nas costas da defesa do Benfica. Pouco depois, o internacional holandês esteve perto de fazer o 2-1, com um remate em arco que teve grande resposta de Vlachodimos.





Pizzi, já depois dos 80 minutos, rematou com estrondo ao poste e logo depois, o médio português aproveitou uma oferta de Anthony Lopes. O guarda-redes fez uma má reposição de bola, Pizzi antecipou-se ao adversário e rematou de primeira para a baliza deserta.





Benfica em vantagem e Anthony Lopes desconsolado pelo erro cometido. Até ao fim da partida, a equipa de Bruno Lage aguentou a pressão francesa e somou os primeiros três pontos na Liga dos Campeões. Na próxima jornada, os encarnados vão a Lyon, disputar o jogo de volta.