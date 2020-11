Liga Europa. Benfica e Braga discutem lideranças dos grupos com Rangers e Leicester

Os lisboetas são os primeiros a entrar em ação, às 17h55, no Estádio da Luz, defrontando o líder destacado do campeonato escocês, que, tal como a equipa treinada por Jorge Jesus, conta por vitórias os dois jogos disputados na prova, frente ao Lech Poznan e Standard Liège.O Benfica, que venceu na Polónia por 4-2 e impôs-se em casa aos belgas por 3-0, procura recuperar da derrota pesada sofrida na segunda-feira, no estádio do Boavista, por 3-0, que lhe custou o comado da I Liga portuguesa, agora na posse do rival Sporting.





O técnico da equipa da Luz já prometeu fazer algumas alterações no "onze" inicial de forma a transmitir mais vigor físico ao grupo.







Os minhotos, que também ostentam um percurso 100% vitorioso na Liga Europa, graças aos triunfos sobre AEK Atenas (3-0) e Zorya (2-1), defrontam igualmente um adversário de respeito, atual segundo classificado do campeonato inglês, a partir das 20h00.





O técnico bracarense, Carlos Carvalhal, admite fazer duas alterações colocando de início João Novais e Galeno nos lugares de Fransérgio e Ricardo Horta.





À semelhança do Braga, terceiro posicionado na liga portuguesa, o Leicester triunfou nas duas primeiras jornadas do grupo G, batendo os ucranianos por 3-0 e os gregos por 2-1, pelo que o vencedor do encontro de hoje fica com o apuramento para os 16 avos de final praticamente assegurado.