Liga Europa. Benfica e SC Braga favoritos à vitória na estreia

No grupo D, o Benfica, moralizado com quatro triunfos em quatro jogos na I Liga, é o nome mais sonante e, esta noite, tem pela frente um oponente com menos experiência e argumentos para lutar pelos três pontos, sendo que o português Pedro Tiba é um dos jogadores mais preponderantes da equipa.Benfica e Lech medem forças a partir das 17h55 de Lisboa, num jogo em que o grande ausente será o lateral-direito André Almeida, que sofreu uma dupla rotura de ligamentos, com o lugar a ficar entregue ao brasileiro Gilberto, conforme adiantou o técnico Jorge Jesus, em conferência de imprensa.No outro desafio do Grupo D, o Rangers, líder isolado do campeonato escocês, depois do 2-0 de sábado na casa do rival Celtic, viaja invicto a Liège, para defrontar um Standard que é quarto na Bélgica, mas a apenas um ponto do líder Clube Brugge, com o qual empatou no sábado (1-1 em casa).





Pede-se uma vitória na Pedreira





No Grupo G, o Sporting de Braga, de Carlos Carvalhal, vai poder contar com adeptos no seu estádio, num total de 2.250, em vez de 4.500, depois de a Direção-Geral da Saúde ter decidido a sua redução de 15% para 7,5%, em função do agravamento da situação epidemiológica no país.Os arsenalistas começaram o campeonato nacional com dois desaires, mas recebem, pelas 20h00, os gregos, dos portugueses Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira, motivados com duas vitórias consecutivas e o sexto lugar no campeonato.Na mesma "poule" dos minhotos, o Leicester, com nove pontos em cinco jogos na Premier League, após derrota 0-1 com o Aston Villa, é favorito na receção ao Zorya, apenas nono no campeonato ucraniano, com seis pontos em seis jornadas.





Outros pontos de interesse







Nos restantes agrupamentos, a Roma, de Paulo Fonseca, joga no reduto dos suíços do Young Boys, para o Grupo A, o PAOK, de Abel Ferreira, recebe os cipriotas do Omonoia, no E, e o Tottenham, de José Mourinho, é anfitrião dos austríacos do LASK, no J.Destaque ainda para o embate entre os campeões europeus Celtic e AC Milan, do Grupo H, em Glasgow.