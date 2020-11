Liga Europa. Benfica e SC Braga lutam pela liderança nos grupos

No Grupo D, os encarnados recebem os líderes do campeonato escocês, um conjunto comando pela lenda “red” Steven Gerrard que soma 15 vitórias e dois empates nos 17 jogos realizados em 2020/21, enquanto no G, os “arsenalistas” viajam ao reduto do Leicester, nada menos do que o vice-líder da “Premier League”.





A formação encarnada é a primeira a entrar em campo, pelas 17h55, e chega ao encontro três dias depois de perder para o Sporting a liderança da I Liga portuguesa de futebol, após um inapelável 0-3 face ao Boavista, no Bessa.





Foi a segunda derrota da época, após o desaire por 2-1 na casa do PAOK, que custou a presença na Liga dos Campeões, e interrompeu uma série de sete triunfos consecutivos, dois na Liga Europa, no reduto do Lech Poznan (4-2) e na receção ao Standard Liège (3-0).





Agora, segue-se o mais cotado adversário, um conjunto que na época passada não perdeu face ao FC Porto na fase de grupos da Liga Europa (1-1 no Dragão e 2-0 em casa) e, depois, afastou o Sporting de Braga, de Rúben Amorim, nos 16 avos de final (3-2 em Glasgow e 1-0 na “Pedreira”).





Na Luz, e face aos seis pontos das duas equipas, contra nenhum de belgas e polacos, que se defrontam em Poznan, joga-se pela liderança do agrupamento, sendo que o vencedor ficará, por consequência, muito perto do apuramento.





Ingleses são complicados



A situação é semelhante no Grupo G, mas, neste, com o Leicester a ter de assumir-se como favorito, na receção ao Sporting de Braga, do alto do segundo lugar daquele que é considerado, quase unanimemente, como o melhor campeonato do Mundo.





Os ingleses, que já foram capazes de golear fora o Manchester City por 5-2, ganharam os últimos quatro jogos, o derradeiro na segunda-feira, em Leeds, por 4-1, colocando-se a um escasso ponto do líder e campeão Liverpool, após sete rondas.





Na Liga Europa, equipa que ainda não contou com o português Ricardo Pereira, devido a lesão, soma os mesmos seis pontos dos bracarenses e idênticos 5-1 em golos, pelo que o vencedor do agrupamento começará a definir-se no King Power Stadium.





Se os ingleses estão num bom momento, os comandados de Carlos Carvalhal - de regresso a solo britânico, onde treinou Sheffield Wednesday e Swansea - também surgem muitos fortes, com seis triunfos consecutivos, o último segunda-feira na receção ao Famalicão (1-0), após entrada com dois desaires.





Os “arsenalistas” vão ter pela frente um grande teste às suas capacidades, tal como o Benfica, curiosamente antes de se defrontarem na Luz, às 20h00 de domingo, em encontro da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.





Destaque ainda para a receção do Arsenal ao Molde, no Grupo B, e do Villarreal ao Maccabi Telavive, no Grupo I, dois duelos que, a exemplo dos que envolvem Benfica e Sporting de Braga, colocam frente a frente dois conjuntos com seis pontos.