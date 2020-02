Liga Europa. Benfica empata e Portugal fica sem equipas na prova

Depois da eliminação de Sporting de Braga, FC Porto e Sporting CP, o Benfica. A jogar em casa e a precisar de apenas um golo para passar a eliminatória, a equipa de Bruno Lage permitiu o empate ao Shakhtar Donetsk. A equipa de Luís Castro está na próxima fase da Liga Europa.





O Benfica começou bem com Pizzi a conseguir o primeiro golo da noite, com um remate em arco à entrada da área ao qual Pyatov não conseguiu chegar. Logo a seguir, Rúben Dias empata para o Shakhtar, ao encostar com o braço um cruzamento de Dodo.





Pouco depois, Ismaily rematou ao poste, depois de a defesa do Benfica não conseguir cortar o esférico. Aos 36 minutos, Rúben Dias redimiu-se e cabeceou para o golo da vantagem do Benfica. Empate na eliminatória e uma parte por jogar.





A segunda metade começou com novo golo da equipa da Luz. Pressão encarnada sobre a defesa ucraniana, Dyego Sousa aproveitou o deslize perante Pyatov, passou para Rafa que rematou para o fundo das redes do Shakhtar. Pela primeira vez, o Benfica encontrou-se em vantagem na eliminatória.





No entanto, sol de pouca dura. Dois minutos depois, canto para o Shakhtar, nova falha da defesa do Benfica, e Stepanenko reduziu, voltando a colocar os ucranianos à frente. Seferovic ainda esteve perto do golo, com um cabeceamento que saiu ao lado, após livre de Pizzi.





Aos 71 minutos, eliminatória sentenciada. Jogada de insistência do Shakhtar na área do Benfica e Alan Patrick (que havia marcado na primeira mão) rematou para o terceiro golo dos ucranianos e o empate na partida. Igualdade a três golos e resultado estabelecido.





Com o empate a três golos, o Benfica está fora da Liga Europa. A prova ficou sem qualquer equipa portuguesa. No fim de fevereiro nenhum conjunto português está a disputar as competições europeias.