Liga Europa. Benfica inscreve três reforços de inverno e exclui Gianluca Prestianni

O Benfica inscreveu três dos quatro reforços contratados no mercado de transferências de inverno para a Liga Europa de futebol, na qual defronta os franceses do Toulouse no play-off de acesso aos oitavos de final, revelou hoje a UEFA.

O defesa esquerdo espanhol Álvaro Carreras, o extremo argentino Benjamín Rollheiser e o avançado brasileiro Marcos Leonardo destacam-se na lista atualizada dos campeões nacionais, que foram relegados para a segunda prova europeia, após terem terminado o Grupo D da Liga dos Campeões no terceiro posto, atrás de Real Sociedad e Inter Milão.



De fora ficou o dianteiro argentino Gianluca Prestianni, que está a recuperar de lesão, ao passo que o guarda-redes Samuel Soares, os defesas António Silva e Tomás Araújo e o médio João Neves foram registados pela lista B, dedicada a quem nasceu de janeiro de 2002 em diante, ajudando o Benfica a cumprir a quota de jogadores formados no clube.



Em sentido inverso, o treinador alemão Roger Schmidt deixou de contar com os defesas João Victor e David Jurásek, o médio Chiquinho e os dianteiros Gonçalo Guedes e Petar Musa, que abandonaram os ‘encarnados’ durante a janela de transferências de inverno.



O Benfica, finalista vencido em 1982/83, 2012/13 e 2013/14, recebe o Toulouse em 15 de fevereiro, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, estando o reencontro agendado para dia 22, em França.