Liga Europa. Benfica leva 24 jogadores para a Polónia

Jorge Jesus convocou 24 jogadores para a deslocação do Benfica à Polónia, onde na quinta-feira, a partir das 17h55 horas de Lisboa, as "águias" defrontam o Lech Poznan, para a primeira jornada do Grupo D da Liga Europa.



A equipa faz a viagem na manhã desta quarta-feira rumo à Polónia, onde de tarde terá lugar um treino de adaptação ao relvado do jogo e a conferência de imprensa de antevisão do mesmo com a presença do treinador Jorge Jesus e de um jogador.



Destaque nos convocados para o regresso de Adel Taarabt, recuperado de lesão muscular no adutor à direita.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Odysseas, Helton e Mile Svilar;



Defesas: Grimaldo, Ferro, Gilberto, Nuno Tavares, Otamendi, Jardel e Vertonghen;



Médios: Pizzi, Rafa, Pedrinho, Taarabt, Everton, Gabriel, Chiquinho, Cervi, Diogo Gonçalves e Julian Weigl;



Avançados: Darwin, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.