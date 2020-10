Liga Europa: Benfica soma 23.º jogo consecutivo sem perder em casa e iguala recorde

Numa contabilidade em que não entram pré-eliminatórias, os ‘encarnados’ contabilizam 19 vitórias e quatro empates, desde o 2-0 ao BATE Borisov, em 17 de setembro de 2009, numa prova em que nunca perderam qualquer jogo na Luz.



A formação ‘encarnada’, que soma ainda um 4-0 ao Vorskla Poltava, no ‘play-off’ da edição 2009/10, igualou, com um ‘bis’ de Pizzi e um tento de Waldschmidt, o registo que os russos conseguiram entre 30 de setembro de 2009 e 21 de fevereiro de 2019.



Para superar o Zenit, que caiu ao 24.º encontro, ao perder por 3-1 com os espanhóis do Villarreal, em 07 de março de 2019, o conjunto de Jorge Jesus precisa de não perder na receção da próxima quinta-feira ao Rangers (17:55).



O terceiro melhor registo, também já fechado, pertence ao Sporting, que, entre 01 de outubro de 2009 a 26 de fevereiro de 2015, somou 20 encontros de invencibilidade em casa na Liga Europa, mais precisamente 13 vitórias e sete empates.



Os ‘leões’ cederam ao 21.º jogo, na receção ao Lokomotiv Moscovo (1-3), sendo que, pelo meio, foram derrotados em Alvalade pelo Brondbdy (0-2), mas numa pré-eliminatória, mais precisamente a primeira mão do ‘play-off’ de 2010/11.



Quanto ao Benfica, vai em 23 jogos de invencibilidade em casa na prova e só cedeu quatro empates, perante Marselha (1-1 em 2009/10), Tottenham (2-2 em 2013/14), Galatasaray (0-0 em 2018/19) e Shakhtar Donetsk (3-3 em 2019/20).



As restantes 19 formações perderam e pela ‘catedral’ passaram vários ‘gigantes’ do futebol europeu, como a Juventus (2-1 em 2013/14), o Paris Saint-Germain (2-1 em 2010/11) ou o Liverpool (2-1 em 2009/10), todos na primeira ‘era’ Jorge Jesus.



No total, a maioria dos conjuntos (12) que jogaram na Luz pertencem, aliás, ao ‘top 5’ do ‘ranking’ da UEFA, incluindo quatro ingleses, quatro alemães e três franceses.



- Os jogos em casa do Benfica na Liga Europa:



Época Data Fase Adversário Resultado



2020/21 29/10/20 FG2 Standard Liège, Bel V 3-0



2019/20 27/02/20 16a2 Shakhtar Donetsk, Ucr E 3-3



2018/19 11/04/19 QF1 Eintracht Frankfurt, Ale V 4-2



14/03/19 OF2 Dinamo Zagreb, Cro V 3-0ap



21/02/19 16a2 Galatasaray, Tur E 0-0



2013/14 24/04/14 MF1 Juventus, Ita V 2-1



10/04/14 QF2 AZ Alkmaar, Hol V 2-0



20/03/14 OF2 Tottenham, Ing E 2-2



27/02/14 16a2 PAOK Salónica, Gre V 3-0



2012/13 02/05/13 MF2 Fenerbahçe, Tur V 3-1



04/04/13 QF1 Newcstle, Ing V 3-1



07/03/13 OF1 Bordéus, Fra V 1-0



21/02/13 16a2 Bayer Leverkusen, Ale V 2-1



2010/11 28/04/12 MF1 Sporting de Braga, Por V 2-1



07/04/12 QF1 PSV Eindhoven, Hol V 4-1



11/03/12 OF1 Paris Saint-Germain, Fra V 2-1



17/02/11 16a1 Estugarda, Ale V 2-1



2009/10 01/04/10 QF1 Liverpool, Ing V 2-1



11/03/10 OF1 Marselha, Fra E 1-1



23/02/10 16a2 Hertha Berlim, Ale V 4-0



17/12/09 FG6 AEK Atenas, Gre V 2-1



22/10/09 FG3 Everton, Ing V 5-0



17/09/09 FG1 BATE Borisov, Bie V 2-0



20/08/09 PO1 Vorskla Poltava, Ucr V 4-0 (x)



(x) - Não entra nas estatísticas da Liga Europa da UEFA, que não contabiliza pré-eliminatórias.



Balanço (y):



Jogos: 23.



Vitórias: 19.



Empates: 4.



Derrotas: zero.



Golos marcados: 57.



Golos sofridos: 18.



- As melhores séries de jogos consecutivos sem perder em casa na Liga Europa (y):



1. Zenit, Rus 23 (30/09/10 a 21/02/19)



. Benfica, Por 23 (17/09/09 a 29/10/20)(z)



3. Sporting, Por 20 (01/10/09 a 26/02/15)



4. PSV Eindhoven, Hol 17 (01/10/09 a 25/10/12)



5. Salzburgo, Aut 14 (01/12/16 a 28/02/20)(z)



. Manchester United, Ing 14 (25/02/16 a 05/08/20)(z)



(y) - Não inclui pré-eliminatórias.



(z) - Série ainda ativa.