Liga Europa. Escoceses e ingleses podem complicar contas a Benfica e SC Braga

Para o Benfica, a receção ao Rangers, na quinta-feira, para a terceira jornada do Grupo D da Liga Europa, é a sexta a escoceses e a primeira foi marcante, pois o Heart of Midlothian Foootball Clube foi o primeiro clube que as "águias" eliminaram.Em 5 de outubro de 1960, o Benfica selou o apuramento para a segunda ronda com dois golos do capitão José Águas (7 e 60 minutos) e um de José Augusto (49), dois jogadores que já haviam faturado na visita à Escócia.Com a presença dos capitães das duas equipas, no balneário dos árbitros, foi uma moeda lançada ao ar pelo holandês Van Ravens que determinou a equipa que seguiu para os quartos de final. Os escoceses chegariam à final, que perderam para o Feyenoord (1-2).Em resumo, o Benfica contabiliza cinco vitórias, em cinco jogos, com 12 golos marcados e apenas um sofrido, obra do grego Georgios Samaras.





"Arsenalistas" procuram equilibrar contas



Quanto ao Sporting de Braga, viaja pela 10.ª vez a Inglaterra, para defrontar o Leicester, em encontro da terceira jornada do Grupo G, que lidera a par do "onze" de Brendan Rodgers, à procura de nivelar o saldo entre jogos perdidos e não perdidos.O primeiro resultado positivo aconteceu em 2007/08, com um empate a um em Bolton, na fase de grupos da Taça UEFA, graças a um tento de Jaílson, aos 86 minutos.Na época seguinte, aconteceu a primeira vitória, em jogo da fase de grupos da Liga Europa, realizado em 15 de setembro de 2011: um "bis" de Hélder Barbosa e um golo do brasileiro Lima abateram o Birmingham por 3-1.Na última visita, a época transata, o Sporting de Braga foi mais feliz, superando o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, por 1-0, graças a um tento de Ricardo Horta, aos 71 minutos.

No total, o Sporting de Braga soma duas vitórias, dois empates e cinco derrotas em terras de sua majestade, com nove golos marcados e 21 sofridos.