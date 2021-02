Liga Europa. Jesus quer Benfica organizado frente ao Arsenal

A capacidade defensiva esteve quase sempre no foco do discurso do treinador dos encarnados, mas Jesus lembrou, no entanto, que o Benfica, tal como o adversário, “também tem ambições” e quer “estar na próxima eliminatória” desta competição, como frisou em conferência de imprensa, no centro de estágio do Seixal.”, delineou o técnico.Sobre a possibilidade de recorrer a um esquema de três defesas-centrais para travar esses dois avançados, Jesus garantiu que ainda não tomou uma decisão, mas reforçou a importância de ser uma equipa “bem organizada defensivamente para disputar esta eliminatória”.É que, apesar de o jogo de quinta-feira se disputar no Estádio Olímpico de Roma, casa emprestada ao Benfica para defrontar os ingleses, devido às restrições de viagens impostas pelas medidas de combate à covid-19,”.

Jesus garante que esse dado “não vai mudar a ideia de jogo” da sua equipa, mas admite que, em termos ofensivos, o Benfica “pode não ser aquela equipa com tantos avançados como, normalmente, faz no campeonato português”.

", advertiu.





Sobre o futuro do Benfica na Liga Europa, Jesus afirmou que





Rafa rejeita papel secundário na eliminatória







Um dado que, no entanto, não retira a ambição a Rafa, avançado que ouviu atentamente as declarações de Jorge Jesus, antes de admitir o favoritismo dos ingleses.”, frisou.Até porque, apesar de ser “um adversário diferente” que vai colocar dificuldades, os jogadores do Benfica querem fazer o mesmo.

"É uma equipa com ambições na Liga Europa, tal como nós temos", comparou Rafa.





Gilberto treinou sem limitações







O defesa do Benfica Gilberto treinou-se esta manhã sem limitações, no Seixal, deixando em aberto a possibilidade de ser convocado para o desafio de quinta-feira.



O lateral-direito falhou a partida em casa do Moreirense, no domingo, devido a fadiga muscular, mas Jorge Jesus admitiu a sua chamada para o encontro, desde que estivesse recuperado.



Nos 15 minutos abertos à comunicação social, Gilberto fez corrida com os restantes companheiros e integrou, aparentemente sem limitações, o exercício de posse e circulação de bola delineado por Jorge Jesus.







Caminho já feito