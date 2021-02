Liga Europa. Jogo da 2.ª mão entre Arsenal e Benfica marcado para Atenas

"O duelo da segunda mão, com o Arsenal como visitado, vai ter lugar na Grécia (Atenas), no Estádio Georgios Karaiskakis, às 17h55 do dia 25 de fevereiro", refere o Benfica, lembrando que será em terreno neutro devido à pandemia da covid-19.



Atualmente, as autoridades do Reino Unido exigem uma quarentena de 10 dias aos provenientes de Portugal.



Nesse sentido, a UEFA tem comunicado alterações de locais de jogo de vários embates da Liga dos Campeões, nos oitavos de final, e da Liga Europa, nos 16 avos de final, a maioria dos quais envolvendo equipas inglesas.



Ainda em relação ao Benfica, o jogo da primeira mão, inicialmente marcado para Lisboa, já tinha sido alterado, com a UEFA e o clube a adiantarem que o Estádio Olímpico de Roma, em Itália, será o palco do jogo da próxima quinta-feira, às 20h00 (horas de Lisboa).