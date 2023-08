Liga levanta interdição do relvado do Bessa a três dias do Boavista-Benfica

"A Comissão Técnica de Vistorias da LPFP determinou o levantamento da interdição ao Estádio do Bessa. Esta decisão foi tomada depois de uma nova vistoria aos trabalhos de recuperação do relvado, que se revelaram efetivos no que diz respeito ao aumento de densidade do mesmo, não pondo em risco o normal desenrolar do duelo e a integridade física dos intervenientes", informa o organismo, numa nota publicada no seu sítio oficial.

Em 24 de julho, a LPFP tinha interditado com efeitos imediatos e preventivos a utilização do relvado do Estádio do Bessa, que, no dia anterior, recebeu uma classificação de 1,35 (de 0 a 5) aquando da derrota do Boavista face à União de Leiria, na primeira fase da Taça da Liga.

A medida vigorou durante quase três semanas, mas foi levantada em tempo útil para a receção do Boavista ao campeão nacional Benfica, agendada para segunda-feira, a partir das 20:45, na partida de encerramento da primeira jornada da edição 2023/24 da I Liga.