Lucas Veríssimo e André Almeida inscritos para a Liga Europa, Samaris de fora

O Benfica oficializou esta quarta-feira os nomes enviados à UEFA, entre os jogadores do plantel principal e da lista B, destinada a nascidos depois de 1 de janeiro de 1999 e elegíveis para jogar pelo clube por um período ininterrupto de dois anos.



A UEFA já tinha comunicado na última semana que o clube ‘encarnado’ fez entrar para esta fase da competição europeia os centrais Lucas Veríssimo (ex-Santos) e Kalaica, saindo Todibo, que terminou empréstimo ao clube da Luz, e Ferro, emprestado ao Valência.



Entre as escolhas do Benfica está também André Almeida, a recuperar de uma grave lesão, uma dupla rotura de ligamentos do joelho, e fora dos relvados desde 18 de outubro, ao sair lesionado no jogo da quarta jornada da I Liga, na vitória em casa do Rio Ave (3-0).



Fora das opções continua o médio grego Andreas Samaris, que já não tinha sido inscrito na fase de grupos da competição.



Já o Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos de final, inscreveu o avançado Gabriel Martinelli, o médio Martin Odegaard, que chegou ao clube por empréstimo do Real Madrid, e o guarda-redes Mat Ryan, emprestado aos londrinos pelo Brighton.



Na terça-feira, a UEFA comunicou que a primeira mão da eliminatória entre Benfica e Arsenal, que deveria disputar-se no Estádio da Luz, será na mesma data, em 18 de fevereiro, mas no Estádio Olímpico de Roma.



As restrições existentes com viagens do Reino Unido, devido à pandemia da covid-19, têm levado à alteração dos vários jogos que envolvem equipas inglesas na Liga dos Campeões e Liga Europa.



Lista dos jogadores inscritos para a Liga Europa:



- Guarda-redes: Mile Svilar, Vlachodimos, Helton Leite, Samuel Soares e Kokubo



- Defesas: Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, Jardel, André Almeida, Nuno Tavares, Pedro Ganchas, Frimpong, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Kalaica, João Ferreira e Pedro Álvaro



- Médios: Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Weigl, Pedrinho, Taarabt, Cervi, Rafa, Paulo Bernardo, David Tavares, Ronaldo Camará, Rafael Brito, Vukotic, Tiago Araújo e Umaro Embalo



- Avançados: Darwin, Luca Waldschmidt, Seferovic, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo