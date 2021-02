Lucas Veríssimo já está em Lisboa

"Estou feliz" afirmou o defesa brasileiro que chega à equipa da Luz proveniente do Santos.





À saída, Lucas Veríssimo, de 25 anos, tinha à sua espera um elemento do "staff" do Benfica, acompanhado por um representante do jogador.







O jogador poderá estar nas bancadas da Luz para assistir ao encontro com o Famalicão, agendada para as 19h00 de segunda-feira​​​.







O defesa-central Lucas Veríssimo chega, este domingo, a Lisboa, mas terá ainda de fazer exames médicos e testes físicos adicionais antes da apresentação.



O brasileiro já se submeteu, no Brasil, a exames médicos antes de assinar contrato até 2025, mas voltará a ser submetido a uma bateria de avaliações clínicas em Lisboa.





A cerimónia de apresentação ainda não está totalmente definida mas tudo aponta para que possa ocorrer na próxima terça-feira.