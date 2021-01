Lucas Veríssimo já não foge ao Benfica

O futebolista deverá viajar para Lisboa depois de participar nos dois jogos do Santos (seu atual clube) na Taça dos Libertadores, referentes às meias-finais da prova.



O Santos jogo na quarta-feira, frente ao Boca Juniors, referente à primeira mão das meias-finais da prova. Na próxima semana, também na quarta-feira, será o encontro da segunda mão. Depois o jogador deverá viajar para Lisboa.



Ao que foi possível apurar o jogador e o presidente do Santos, Andres Rueda, já assinaram, esta segunda-feira, a documentação relativa à transferência, ficando a faltar a SAD encarnada assinar os documentos para o negócio ficar fechado.



O Benfica vai pagar 6,5 milhões de euros, em três parcelas, a primeira das quais de imediato.



Lucas Veríssimo era desejado por Jorge Jesus para reforçar o eixo defensivo do Benfica, posição que já conta com Otamendi, Vertonghen, Jardel, Ferro e Todibo.



O jogador estreou-se como profissional no Santos e o Benfica será o primeiro clube que vai representar para lá do "Peixe". Em 2020, somou 31 jogos oficiais, nos quais apontou dois golos.