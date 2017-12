Luís Filipe Vieira diz aos benfiquistas que não podem andar de cabeça baixa

Lusa 08 Dez, 2017, 20:21 / atualizado em 08 Dez, 2017, 20:21 | Benfica

"Nenhum de nós pode andar com a cabeça baixa. Devemos ter bastante orgulho naquilo que fizemos nos últimos anos. A obra está à vista", disse hoje Luís Filipe Vieira, na Covilhã, onde se deslocou para inaugurar as Casas do Benfica da cidade e a do Tortosendo, vila a poucos quilómetros de distância.

O presidente dos `encarnados` pede que, quando em campo os resultados não forem os esperados, os adeptos se unam.

"Quando desportivamente as coisas não correrem como queremos que aconteçam, é importante estarmos todos juntos e que sintam orgulho naquilo que fizemos", apelou o dirigente.

Luís Filipe Vieira avisa que não se vai desviar do caminho traçado e sublinha não ser dos que, em função dos resultados, se deixa "arrastar pela situação".

O presidente do Benfica, que se fez acompanhar pelos ex-jogadores Pedro Mantorras e Ricardo Rocha, sublinhou ser importante "acreditar" e entusiasmou os adeptos presentes com a alusão ao título.

"Que seja um ano glorioso para o Benfica, rumo ao penta", disse Luís Filipe Vieira.