Luís Filipe Vieira fez análise ao universo do Benfica

Eis um excerto daquilo que foi respondido pelo líder dos benfiquistas no Museu Cosme Damião, na entrevista conduzido pelo jornalista Hélder Conduto, e onde 70 convidados assistiram ao vivo.

Os 31 temas abordados durante a entrevista:

O Apito Dourado pode voltar?



Perseguição e ameaças aos árbitros



Críticas a Pedro Proença



Fernando Gomes e os conflitos no futebol português



Acusações do FC Porto



Arbitragem condicionada e mensagem de Proença



Paulo Gonçalves e Pedro Guerra



Aliança FC Porto/Sporting



Reclamações das notas dos árbitros



Pedido à Justiça



Assembleia à Benfica



Como manter jogadores mais tempo



O percurso de Nuno Gomes



Título europeu um sonho



Futuro de Bernardo Silva e João Cancelo



Investimento forte na formação do futebol e modalidades



Os pontos de atraso no campeonato



Rui Vitória firme



Momento do futebol



Mudança nas modalidades



Apoio dos sócios



Contas firmes



Passivo reduzido



Casas do Benfica em crescendo



Prioridade neste momento



Sucessão logo se vê



As infraestruturas para o futuro



O que o faz manter-se no Benfica



Relação com jogadores



Decisões difíceis



14 anos de liderança



Assim Luís Filipe Vieira passou em revista 14 anos de presidência.