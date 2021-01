Luís Filipe Vieira infetado

O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira é um dos 17 novos casos de Covid-19 detetados no Benfica desde sábado.







No site do clube pode ler-se: "O Sport Lisboa e Benfica confirma que o P~presidente Luís Filipe Vieira está infetado com COVID-19 e assintomático".







Recorde-se que o presidente do clube da Luz integrou a comitiva encarnada na deslocação ao Porto a propósito da realização do clássico sábado no Dragão.

Luís Filipe Vieira acabou por ver o jogo num camarote, a alguns metros da tribuna presidencial onde esteve Pinto da Costa.







O líder do clube das "águia", de 71 anos, apresenta sintomas muito ligeiros, encontrando-se em isolamento, e vigilância.