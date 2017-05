Luís Filipe Vieira realça `tetra` do Benfica como a "vitória de um rumo"

Lusa 15 Mai, 2017, 21:12 | Benfica

No discurso realizado esta tarde nos Paços do Concelho, onde a comitiva 'encarnada' foi recebida em euforia por milhares de adeptos, o líder do clube da Luz assumiu que o quarto título consecutivo representou "um sonho tornado realidade".



"Um ano depois aqui estamos a cumprir mais uma vez uma boa tradição. Reflete a atenção da autarquia pelos clubes de Lisboa e o bom trabalho que fizemos", disse Luís Filipe Vieira, acrescentando: "É uma vitória de um projeto, de um rumo, de quem olha sobretudo para dentro de si."



Num salão nobre da Câmara repleto de funcionários da autarquia equipados a rigor, muitos deles acompanhados pelos filhos, Luís Filipe Vieira fez questão de enaltecer o feito inédito do plantel.



"Vocês foram grandes e estão na história do Benfica. Este título tem também uma grande participação dos adeptos, sócios e casas do Benfica. A festa foi bonita. Este 'tetra' já ninguém nos tira. O 'tetra' fica-nos bem", frisou.



Acompanhado do capitão de equipa, Luisão, o presidente do Benfica entregou uma camisola do clube com o número 36, autografada por todos os jogadores, ao autarca de Lisboa, Fernando Medina, que aproveitou a ocasião para 'pedir' também a conquista da Taça de Portugal.



"Desejo que daqui a duas semanas Lisboa possa celebrar nova conquista do Benfica: a Taça de Portugal", afirmou Fernando Medina.



Enfatizando o tetracampeonato como uma "conquista histórica", assente na "liderança e na organização" dos 'encarnados', o edil lisboeta homenageou pessoalmente Luisão e Luís Filipe Vieira.



Paralelamente, Fernando Medina distribuiu ainda estatuetas encarnadas de Santo António a todos os jogadores, além de uma moto em miniatura para Eliseu, depois dos famosos festejos do lateral na conquista do título.



A comitiva do Benfica esteve pouco mais de uma hora na Câmara Municipal de Lisboa, onde voltou a exibir o título nacional a milhares de adeptos que já pediram o 'penta', seguindo posteriormente para um jantar comemorativo no Palácio de Xabregas.