Luís Filipe Vieira suspende funções como presidente do Benfica

O empresário Luís Filipe Vieira comunicou esta sexta-feira, através de um comunicado lido pelo seu advogado, a suspensão “com efeitos imediatos” do exercício de funções como presidente do Benfica, no âmbito da operação "Cartão Vermelho".”, comunicou o advogado de Luís Filipe Vieira, à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal.





O advogado Magalhães e Silva, que representa Luís Filipe Vieira, sublinhou que uma suspensão do exercício de funções não significa uma renúncia ao cargo, com a decisão a ser comunicada “em simultâneo à comunicação social e às estruturas interessadas”.



“(Luís Filipe Vieira) está em completa serenidade, que é revelada exatamente por este comunicado, que revela, como compreendem, um sentido da responsabilidade entre a sua posição pessoal e a posição institucional e a prevalência da posição institucional sobre a posição pessoal”, concluiu o advogado, em declarações aos jornalistas.



O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, de 72 anos, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.



Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".



Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.



No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como “o rei dos frangos”.



Espera-se agora pelo próximo passo. A direção da Benfica SAD deverá reunir, nas próximas horas, para decidir qual dos atuais elementos do órgão executivo dos encarnados assumirá a liderança.