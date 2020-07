Luís Filipe Vieira vai ser candidato à presidência do Benfica

Luís Filipe Vieira vai candidatar-se depois de ter deixado no ar uma possível saída do clube da Luz, após a derrota do Benfica na Madeira, por 2-0, que fez com que os atuais campeões nacionais ficassem a seis pontos do primeiro classificado, o FC Porto.





"Quando chegar a Lisboa terei de tomar uma decisão. Até lá ainda muita coisa se vai passar, pois tenho de falar com a minha família, mas espero também não vergar", disse na altura na conferência de imprensa.





Luís Filipe Vieira está na presidência do Benfica desde 2003, tendo sucedido a Manuel Vilarinho. Até 2020, a equipa ganhou seis campeonatos, duas Taças de Portugal, sete Taças da Liga e três Supertaças Cândido de Oliveira. Em termos europeus, o Benfica conta com duas finais da Liga Europa perdidas para Chelsea e Sevilha.