Luís Filipe Viera enaltece conquista inédita do basquetebol feminino do Benfica

“Numa época tão atípica como todos sabemos, é de enaltecer ainda mais estas conquistas conseguidas pela equipa feminina de basquetebol, pelo que endereço as minhas felicitações a todas as atletas, equipa técnica e respetiva estrutura das modalidades”, assinalou Luís Filipe Vieira, em mensagem no sítio oficial do Benfica.



A equipa feminina de basquetebol do Benfica conquistou hoje o título, ao vencer em Ponta Delgada a União Sportiva por 76-73, no terceiro jogo da final, depois de cada um dos emblemas ter já uma vitória no ‘play-off’ final.



O Benfica tornou-se a 10.ª equipa a sagrar-se campeã nacional de basquetebol feminino, numa lista liderada pelo CAB Madeira, com cinco títulos conquistados, enquanto a União Sportiva venceu a competição por três vezes (2015, 2016 e 2018).



As ‘águias’ juntam esta primeira conquista à Taça de Portugal, que já tinham conquistado em março, derrotando na final o Vitória de Guimarães (86-63).



“É um feito inédito e plenamente merecido – vitória decisiva, hoje, no terreno da excelente equipa da União Sportiva – que deve orgulhar todos os benfiquistas, juntando-se à gloriosa vitória alcançada, também nesta temporada, na Taça de Portugal”, lembrou ainda Luís Filipe Vieira.