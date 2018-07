Luisão anuncia que deixa de jogar no final da época 2018/19

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 19:09 / atualizado em 09 Jul, 2018, 19:09 | Benfica

O central brasileiro, de 37 anos, foi o porta-voz do grupo de trabalho no treino da tarde do estágio das 'águias', a decorrer em Tróia, Setúbal, e aproveitou o contacto com os jornalistas para afirmar que é a altura de parar como jogador profissional, após 16 épocas consecutivas na Luz.



"O tema renovação, na relação que tenho com o Benfica, nunca foi assunto. As coisas acontecem de forma natural. Eu sei onde quero chegar e o Benfica também sabe", disse o jogador, que renovou para uma última época.



"Em relação à 16.ª época, conto muito com o apoio de todos os adeptos, porque me ajudaram a crescer desde que aqui cheguei na primeira temporada. Ajudaram a construir o que sou hoje. Estão comigo desde o primeiro ano e, com certeza, vão estar comigo neste que será o meu último ano como atleta profissional do Benfica", acrescentou.



Luisão traçou ainda um balanço "bastante satisfatório" da pré-época: "No começo passamos por cada etapa a crescer, mas o balanço até ao dia de hoje, ainda que recente, é bastante satisfatório, porque já conseguimos traçar o perfil do grupo que temos, falando da amizade e da qualidade”.



"Só conquistamos títulos pela maneira como trabalhamos na pré-época. Se temos conquistado nos últimos anos e temos estado entre os primeiros é devido ao trabalho que fazemos desde o começo. Acredito que não mudamos nada, porque já trabalhamos no limite no dia-a-dia", reforçou.